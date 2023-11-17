Сборы "на ВСУ". Видео стычки ветерана и "волонтеров", полиция вынуждена была реагировать

Полиция открыла уголовное дело о мошенничестве после того, как вечером 16 ноября ветеран распространил видео своего конфликта в Киеве с уличными "волонтерами", собиравшими деньги якобы на нужды украинских военных. Об этом стало известно из сообщения в Х этого военнослужащего, Олега Симороза, и материала пресс-службы Национальной полиции.

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Он рассказал, что в столице на выходе из станции метро "Героев Днепра" неизвестные мужчины в военной форме от некоего фонда "Врятуй рідну країну" "клянчили донаты на ВСУ в ящик". Он назвал их "мошенниками" и указал, что организацию возглавляет киевлянин Николай Осаула.

Между сторонами возник спор, в ходе которого выяснилось, пишет Симороз, что "волонтеры" в форме не служили "и не имеют морального права надевать мультикам".

Также, по его словам, эти люди работают на улице "за зарплату, которую выплачивает фонд из денег, которые люди донатят на ВСУ".

"Ну и учитывая, что это наличность, учесть ее невозможно, именно поэтому мошенникам так нравятся сборы наличных", – добавил ветеран.

Как отметил Симороз, на место конфликта позже подтянулись "титушки" и "решалы", сам Осаула, а также полиция.

Правоохранители написали в пресс-релизе, что "урегулировали конфликт" и забрали в отдел пяти представителей "благотворительного фонда".

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Передаю окремий привіт Оболонському управлінню поліції та відповідальному керівнику, який від них приїхав. Кажуть, що кришування шахраїв може вилізти боком, подейкують, що через брудні гроші та зв?язки можна навіть сісти, і добре якщо в тюрму. Так мова не про всіх, деякі… pic.twitter.com/PfLBsbJ5nZ — Симороз Олег Олександрович (@SymorozOfficial) November 16, 2023

Открыто производство по статье о мошенничестве. Полиция утверждает, что "проверяют всех представителей фонда и документацию".

На "волонтеров" этого фонда не в первый раз обращают внимание неравнодушные граждане. В июне 2023 года в полицию насчет их деятельности обратился директор департамента устойчивого развития и внутренних коммуникаций Укрзализниці Игорь Котелянец. По его словам, он услышал от правоохранителей, что "их уже проверяли и у волонтеров есть все лицензии".

Тогда же журналисты Військового кур’єра выяснили, что ВСУ от этого фонда помощь якобы не получали, а каждый "волонтер" получает 800-1000 гривень в день.

11 августа 2023 года правоохранители сообщили о подозрении директору подрядной организации, которая снабжала военную форму ВСУ на сумму более 35 млн грн. Его обвиняют в том, что форма оказалась некачественной и непригодной к использованию.

18 августа СБУ разоблачила коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии артиллерийских мин для военных.

13 ноября сообщалось, что с начала осени новых уголовных производств о мошенничестве уменьшилось на 17%.

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