Ввечері Росія атакувала Харківщину шістьма "шахедами": є влучання у підприємство

Ввечері 13 листопада російські окупанти спрямували шість дронів-камікадзе на Харківську область, було влучання в Ізюмському районі, виникла пожежа. Про це заявив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Вчора ввечері, близько 22:00 ворог завдав удару за допомогою 6 дронів-камікадзе типу "Шахед" по Ізюмському району. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Без постраждалих", – написав він.

Зранку Повітряні сили відзвітували про збиття сімох з дев'яти "шахедів", якими Росія атакувала Україну в ніч проти 14 листопада. Крім того, атакували й ракетами: балістичною "Іскандер-М" та керованою авіаційною Х-35.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявляв, що один з безпілотників було збито у небі над Павлоградським районом.

Ввечері 12 листопада Росія вдарила ракетами С-300 по Шевченківському району Харкова. Зафіксовано влучання в землю біля одного із розважальних комплексів, пошкоджено дерев'яну браму.

Читайте також: Росіяни скинули гранату на поліціянтів, які їхали затримувати колаборантів – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.