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Ввечері Росія атакувала Харківщину шістьма "шахедами": є влучання у підприємство

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 08:43
Ввечері Росія атакувала Харківщину шістьма
Shahed-136 (скриншот)

Ввечері 13 листопада російські окупанти спрямували шість дронів-камікадзе на Харківську область, було влучання в Ізюмському районі, виникла пожежа. Про це заявив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора ввечері, близько 22:00 ворог завдав удару за допомогою 6 дронів-камікадзе типу "Шахед" по Ізюмському району. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Без постраждалих", – написав він.

Зранку Повітряні сили відзвітували про збиття сімох з дев'яти "шахедів", якими Росія атакувала Україну в ніч проти 14 листопада. Крім того, атакували й ракетами: балістичною "Іскандер-М" та керованою авіаційною Х-35.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявляв, що один з безпілотників було збито у небі над Павлоградським районом.

  • Ввечері 12 листопада Росія вдарила ракетами С-300 по Шевченківському району Харкова. Зафіксовано влучання в землю біля одного із розважальних комплексів, пошкоджено дерев'яну браму.

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Мілана Головань
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війнадронХарківська областьолег Синєгубовсергій лисакізюмський район

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