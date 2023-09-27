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Вибори та політичні процеси в США не впливають на допомогу Україні — пані посол Києва в НАТО

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 14:16
Вибори та політичні процеси в США не впливають на допомогу Україні — пані посол Києва в НАТО - Фото
Наталія Галібаренко (Фото: скриншот із відео)

Пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко заявила, що внутрішні політичні процеси у США не впливають на допомогу Києву. Про це вона повідомила під час спілкування з журналістами у Брюсселі, цитує її Укрінформ.

За її словами, вона не бачить впливу американських політичних процесів на військову допомогу Україні.

Вона наголосила, що США нарощують підтримку та стимулюють до цього союзників.

Галібаренко заявила, що після візиту президента Володимира Зеленського до США Україна отримала черговий пакет допомоги.

"Ми повинні бути уважними, але я не думаю, що заклики до додаткових перевірок допомоги Україні, які лунають під час передвиборчої кампанії, позначаться на практичних рішеннях США щодо допомоги Україні. Я не чула нічого подібного від наших партнерів по НАТО", — сказала дипломат.

  • Востаннє Конгрес США схвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
  • Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор України у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав лише Євросоюз – $13 млрд.
  • Мінфін України сподівається, що у 2024 році США виділять ще $12-14 млрд для бюджету.

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Дмитро Гриниченко
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війнаНАТОвійськова допомогавибори в СШАНаталія Галібаренко
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