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Выборы и политические процессы в США не влияют на помощь Украине — посол Киева в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 14:16
Выборы и политические процессы в США не влияют на помощь Украине — посол Киева в НАТО - Фото
Наталья Галибаренко (Фото: скриншот с видео)

Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что внутренние политические процессы в США не влияют на помощь Киеву. Об этом она сообщила во время общения с журналистами в Брюсселе, цитирует ее Укринформ.

По ее словам, она не видит влияния американских политических процессов на военную помощь Украине.

Она отметила, что США наращивают поддержку и стимулируют к этому союзников. 

Галибаренко заявила, что после визита президента Владимира Зеленского в США Украина получила очередной пакет помощи. 

"Мы должны быть внимательными, но я не думаю, что призывы к дополнительным проверкам помощи Украине, которые звучат во время предвыборной кампании, скажутся на практических решениях США о помощи Украине. Я не слышала ничего подобного от наших партнеров по НАТО", — сказала дипломат.

  • Последний раз Конгресс США одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.
  • Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.
  • Минфин Украины надеется, что в 2024 году США выделят еще $12-14 млрд для бюджета.

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Дмитрий Гриниченко
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