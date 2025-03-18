Вища рада правосуддя звільнила суддю Вовка, який має підозру від НАБУ

У листопаді 2024-го Павла Вовка відсторонили від здійснення правосуддя

Павло Вовк (Фото: Facebook-акаунт судді)

Вища рада правосуддя звільнила суддю розформованого Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка "за вчинення істотного дисциплінарного проступку". Про це повідомила пресслужба ВРП.

Відповідне рішення було ухвалене у вівторок, 18 березня. Вовка звільнили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

У ВРП додали, що рішення ухвалили на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати, яка вирішила притягнути суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

У листопаді 2024 року Вовка відсторонили від здійснення правосуддя.