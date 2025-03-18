Вища рада правосуддя звільнила суддю Вовка, який має підозру від НАБУ
Вища рада правосуддя звільнила суддю розформованого Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка "за вчинення істотного дисциплінарного проступку". Про це повідомила пресслужба ВРП.
Відповідне рішення було ухвалене у вівторок, 18 березня. Вовка звільнили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.
У ВРП додали, що рішення ухвалили на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати, яка вирішила притягнути суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.
У листопаді 2024 року Вовка відсторонили від здійснення правосуддя.
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