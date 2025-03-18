Высший совет правосудия уволил судью Вовка, имеющего подозрение от НАБУ

В ноябре 2024-го Павла Вовка отстранили от осуществления правосудия

Павел Вовк (Фото: Facebook-аккаунт судьи)

Высший совет правосудия уволил судью расформированного Окружного административного суда Киева Павла Вовка "за совершение существенного дисциплинарного проступка". Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

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Соответствующее решение было принято во вторник, 18 марта. Вовка уволили на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

В ВСП добавили, что решение было принято на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты, которая решила привлечь судью Окружного административного суда города Киева Вовка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности судьи.

В ноябре 2024 года Вовк был отстранен от осуществления правосудия.