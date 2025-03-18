Высший совет правосудия уволил судью Вовка, имеющего подозрение от НАБУ
Высший совет правосудия уволил судью расформированного Окружного административного суда Киева Павла Вовка "за совершение существенного дисциплинарного проступка". Об этом сообщила пресс-служба ВСП.
Соответствующее решение было принято во вторник, 18 марта. Вовка уволили на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.
В ВСП добавили, что решение было принято на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты, которая решила привлечь судью Окружного административного суда города Киева Вовка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности судьи.
В ноябре 2024 года Вовк был отстранен от осуществления правосудия.
- 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК и другим судьям. По версии следствия они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия.
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