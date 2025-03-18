Высший совет правосудия уволил судью Вовка, имеющего подозрение от НАБУ
Павел Вовк (Фото: Facebook-аккаунт судьи)

Высший совет правосудия уволил судью расформированного Окружного административного суда Киева Павла Вовка "за совершение существенного дисциплинарного проступка". Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Соответствующее решение было принято во вторник, 18 марта. Вовка уволили на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

В ВСП добавили, что решение было принято на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты, которая решила привлечь судью Окружного административного суда города Киева Вовка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности судьи.

В ноябре 2024 года Вовк был отстранен от осуществления правосудия.

  • 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК и другим судьям. По версии следствия они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия.
  • Детальнее о Вовке и деле против него – в большом материале LIGA.net.
  • 17 марта 2021 года НАБУ завершило дело о попытке захвата государственной власти судьями ОАСК и открыло материалы.
  • 9 декабря 2022 года США ввели санкции против Вовка.
  • 13 декабря Верховная Рада одобрила ликвидацию Окружного административного суда Киева.
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