"Взяли на гарячому". СБУ заявила про затримання високопосадовця Енергоатому на стотисячному хабарі

Фото: Київська міська прокуратура

Служба безпеки України заявила, що за сприяння Енергоатому затримала директора контрольно-ревізійної роботи підприємства під час отримання 100 000 грн "відкату". Співбесідник LIGA.net у правоохоронному секторі підтвердив, що фігурант – Олександр Скопич.

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За даними СБУ, посадовець вимагав "відкати" від постачальників товарів та послуг для державного підприємства – задокументовано, що в обмін на таку "данину" у 15% від обсягу контракту фігурант обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за угодами.

Спецслужба пише, що чоловіка затримали на гарячому – під час отримання 100 000 грн від постачальника пально-мастильних матеріалів, який забезпечує держпідприємство із видобутку урану.

Фігурантові повідомили про підозру за статтею про зловживання впливом. Максимально йому загрожує вісім років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Міська прокуратура Києва повідомила, що підозрюваному обрали запобіжний захід – 1 млн грн застави.

Відомство дещо ширше описує фабулу справи: стверджують, що до затриманого звернувся представник приватного товариства та попросив отримати оплату від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів, який входить до складу Енергоатому, за договором, укладеним ще у грудні 2022-го.

Прокуратура заявляє, що посадовець пообіцяв розв'язати це питання з керівництвом комбінату за 100 000 грн – і у разі несплати грошей, навпаки, обіцяв посприяти тому, щоб укладений договір не був оплачений "у жодному разі", а отже, підприємець "був змушений" погодитися із цими умовами.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

12 серпня стало відомо, що правоохоронці викрили на хабарі у $500 000 заступника міністра енергетики, співрозмовники LIGA.net підтвердили, що йдеться про Олександра Хейла. Того самого дня Кабмін звільнив чиновника з посади.

підтвердили, що йдеться про Олександра Хейла. Того самого дня Кабмін звільнив чиновника з посади. Наступного дня СБУ опублікувала перехоплені розмови затриманого чиновника – серед іншого, підозрювані згадували міністра енергетики Галущенка. За їх словами, він "міг бути підірваний" під час відрядження до Харкова.

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