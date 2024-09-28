"С поличным". СБУ заявила о задержании топ-чиновника Энергоатома на стотысячной взятке

Фото: Киевская городская прокуратура

Служба безопасности Украины заявила, что при содействии Энергоатома задержала директора контрольно-ревизионной работы предприятия при получении 100 000 грн "отката". Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе подтвердил, что фигурант – Александр Скопич.

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По данным СБУ, чиновник требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия – задокументировано, что в обмен на такую "дань" в 15% от объема контракта фигурант обещал поставщикам ускоренный расчет по сделкам.

Спецслужба пишет, что мужчину задержали с поличным – при получении 100 000 грн от поставщика горюче-смазочных материалов, обеспечивающего госпредприятие по добыче урана.

Фигуранту сообщили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Максимально ему грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Городская прокуратура Киева сообщила, что подозреваемому избрали меру пресечения – 1 млн грн залога.

Ведомство несколько шире описывает фабулу дела: утверждают, что к задержанному обратился представитель частного общества и попросил получить оплату от одного из горно-обогатительных комбинатов, входящего в состав Энергоатома, по договору, заключенному еще в декабре 2022-го.

Прокуратура заявляет, что чиновник пообещал решить этот вопрос с руководством комбината за 100 000 грн – и в случае неуплаты денег, наоборот, обещал посодействовать тому, чтобы заключенный договор не был оплачен "ни в коем случае", а следовательно, предприниматель "был вынужден" согласиться с этими условиями.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

12 августа стало известно, что правоохранители разоблачили на взятке в $500 000 замминистра энергетики, собеседники LIGA.net подтвердили, что речь идет об Александре Хейле. В тот же день Кабмин уволил чиновника с должности.

подтвердили, что речь идет об Александре Хейле. В тот же день Кабмин уволил чиновника с должности. На следующий день СБУ опубликовал перехваченные разговоры задержанного чиновника – среди прочего, подозреваемые упоминали министра энергетики Галущенко. По их словам, он "мог быть взорван" во время командировки в Харьков.

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