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Вибухи та пожежа на залізничному вузлі в окупованій Ясинуватій – відео

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 14:24
Вибухи та пожежа на залізничному вузлі в окупованій Ясинуватій – відео - Фото
Фото - скриншот

OSINT-дослідники змогли прив'язати опубліковане в соцмережах відео вибухів 5 липня до великого залізничного вузла Ясинувата на тимчасово окупованій території Донецької області.

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На панорамному записі видно характерно розташовані складські приміщення з прилеглою транспортно-вантажною інфраструктурою та як мінімум двома осередками задимлення – можливо, внаслідок вибухів.

Прив'язка відео до місцевості показує, що відеозапис був зроблений у безпосередній близькості від великого залізничного вузла Ясинувата.

Привязка видео к местности (Фото – Telegram In Factum)

Ясинувата є одним з найбільших логістичних вузлів на тимчасово окупованій Росією території України й використовується окупантами для перекидання військ, техніки та боєприпасів.

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Сергій Бережний
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вибухдонецька областьбавовнаЯсинувата
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