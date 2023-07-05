Вибухи та пожежа на залізничному вузлі в окупованій Ясинуватій – відео

OSINT-дослідники змогли прив'язати опубліковане в соцмережах відео вибухів 5 липня до великого залізничного вузла Ясинувата на тимчасово окупованій території Донецької області.

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На панорамному записі видно характерно розташовані складські приміщення з прилеглою транспортно-вантажною інфраструктурою та як мінімум двома осередками задимлення – можливо, внаслідок вибухів.

Прив'язка відео до місцевості показує, що відеозапис був зроблений у безпосередній близькості від великого залізничного вузла Ясинувата.

Ясинувата є одним з найбільших логістичних вузлів на тимчасово окупованій Росією території України й використовується окупантами для перекидання військ, техніки та боєприпасів.

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