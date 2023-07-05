Взрывы и пожар на железнодорожном узле в оккупированной Ясиноватой – видео

OSINT-исследователи смогли привязать опубликованное в соцсетях видео взрывов 5 июля к крупному железнодорожному узлу Ясиноватая на временно оккупированной территории Донецкой области.

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На панорамной записи видны характерно расположенные складские помещения с прилегающей транспортно-погрузочной инфраструктурой и как минимум двумя очагами задымления – возможно, вследствие взрывов.

Привязка видео к местности показывает, что видеозапись была сделана в непосредственной близости от крупного железнодорожного узла Ясиноватая.

Ясиноватая является одним из крупнейших логистических узлов на временно оккупированной Россией территории Украины и используется оккупантами для переброски войск, техники и боеприпасов.

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