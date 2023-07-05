Взрывы и пожар на железнодорожном узле в оккупированной Ясиноватой – видео
OSINT-исследователи смогли привязать опубликованное в соцсетях видео взрывов 5 июля к крупному железнодорожному узлу Ясиноватая на временно оккупированной территории Донецкой области.
На панорамной записи видны характерно расположенные складские помещения с прилегающей транспортно-погрузочной инфраструктурой и как минимум двумя очагами задымления – возможно, вследствие взрывов.
Привязка видео к местности показывает, что видеозапись была сделана в непосредственной близости от крупного железнодорожного узла Ясиноватая.
Ясиноватая является одним из крупнейших логистических узлов на временно оккупированной Россией территории Украины и используется оккупантами для переброски войск, техники и боеприпасов.
- 5 июля 2023-го Генштаб подтвердил: ВСУ били по Чонгару ракетами Storm Shadow, что усложнило снабжение РФ.
Смотрите видео: "Покажите им. Так выглядит война". Окопы под Бахмутом: жара, смерть и обстрелы
Комментарии