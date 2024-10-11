WP: Трамп вимагає супроводу військового літака через загрозу вбивства з боку Ізраїлю

Хоча прямих доказів причетності Ірану до нещодавніх спроб замаху немає, ФБР не виключає такої можливості

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Штаб кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа звернувся з проханням надати військовий літак для його пересування, розширити зони обмеження польотів над його резиденціями та вжити інших заходів для захисту. Як пише The Washington Post, посилаючись на офіційні листи та поінформованих співрозмовників, ці запити були сформовані після того, як розвідці стало відомо про нібито плани Ірану вбити Трампа.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

У статті зазначено, що такі заходи безпрецедентні для кандидата в президенти, оскільки жоден інший кандидат в сучасній історії не користувався військовими літаками до виборів.

Причиною цих заходів, за даними журналістів, стало те, що американська розвідка отримала інформацію про можливі спроби ліквідувати Трампа з боку Ірану, зокрема з використанням дронів або ракет.

Сюзі Вайлз, керівниця кампанії Трампа, висловила незадоволення у листах до Секретної служби через те, що один із публічних заходів Трампа довелося скасувати через недостатню кількість охоронців. У результаті Трамп був змушений виступати перед журналістами в невеликому приміщенні.

Секретна служба утрималася від коментарів щодо обговорень із командою Трампа, проте її речник зазначив, що експрезидент отримує "найвищий рівень захисту".

Тим часом Трамп уже подорожує з додатковими заходами безпеки, зокрема на додаткових літаках. Хоча прямих доказів причетності Ірану до нещодавніх спроб замаху немає, ФБР не виключає такої можливості.