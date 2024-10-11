WP: Трамп требует сопровождения военного самолета из-за угрозы убийства со стороны Израиля

Хотя прямых доказательств причастности Ирана к недавним попыткам покушения нет, ФБР не исключает такой возможности

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа обратился с просьбой предоставить военный самолет для его передвижения, расширить зоны ограничения полетов над его резиденциями и принять другие меры по защите. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на официальные письма и информированных собеседников, эти запросы были сформированы после того, как разведке стало известно о якобы планах Ирана убить Трампа.

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В статье говорится, что такие меры беспрецедентны для кандидата в президенты, поскольку ни один другой кандидат в современной истории не пользовался военными самолетами до выборов.

Причиной этих мер, по данным журналистов, стало то, что американская разведка получила информацию о возможных попытках ликвидировать Трампа со стороны Ирана, в том числе с использованием дронов или ракет.

Сюзи Уайлз, руководитель кампании Трампа, выразила недовольство в письмах к Секретной службе из-за того, что одно из публичных мероприятий Трампа пришлось отменить из-за недостаточного количества охранников. В результате Трамп был вынужден выступать перед журналистами в небольшом помещении.

Секретная служба воздержалась от комментариев об обсуждениях с командой Трампа, однако ее представитель отметил, что экс-президент получает "высокий уровень защиты".

Между тем Трамп уже путешествует с дополнительными мерами безопасности, в том числе на дополнительных самолетах. Хотя прямых доказательств причастности Ирана к недавним попыткам покушения нет, ФБР не исключает такой возможности.