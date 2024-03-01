WSJ опублікувало деталі "мирного договору" України та Росії. Подоляк: Це була б капітуляція

Подоляк заявив, що Росія висувала вимоги не для миру з Україною, а для повної капітуляції Києва

Михайло Подоляк (Фото: Офіс президента)

Американське видання The Wall Street Journal опублікувало проєкт "мирного договору" між Росією та Україною, який було розроблено навесні 2022 року. Радник глави Офісу президента та учасник переговорів Михайло Подоляк заявив, що реальної можливості домовитися з Москвою не було.

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У матеріалі WSJ йдеться, що документ передбачав припинення бойових дій, заборону вступу України до НАТО, скорочення української армії до 85 000 осіб, заборона на постачання Києву іноземних озброєнь, визнання окупації Криму росіянами та функціонування російської мови в органах влади нарівні з українською.

У своєму Telegram-каналі Подоляк написав, що Росія вторглася в Україну та почала масово вбивати її громадян, щоб захопити території та окупувати країну.

Він зазначив, що на першому та наступних раундах переговорів у Білорусі та Туреччині РФ ультимативно вимагала віддати їй окуповані території, а також відмовитися від суб'єктності та армії.

"Ці умови були постійними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не повної капітуляції? Після тактичних поразок у північних областях України та втечі з Київщини розкрилися масові факти геноцидних практик Росії та її реальних намірів в Україні. Що зовсім унеможливило будь-які контакти", – заявив Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, що жодних реальних можливостей домовитися з Москвою не було, оскільки вона не змінювала умов капітуляції, які Україна категорично не приймала.

Представник Банкової зазначив, що Росія все ще хоче знищити Україну, але шукає можливості для паузи у війні, щоб наростити сили та вдарити знову ще масштабніше.

"Навіщо періодично повертатися до неіснуючої теми і намагатися видати відомі капітулятивні вимоги Росії за щось нове, що точно не могло призвести до "миру"?" – написав він.

17 березня 2022 року в Туреччині відбулися переговори глави МЗС Дмитра Кулеби з його турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, за підсумками яких стало відомо, що Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому.

29 березня у Туреччині відбулися переговори між представниками України та Росії щодо широкомасштабної війни. Їх відкривав президент Туреччини.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що результатом війни Росії проти України має стати відмова Москви від ядерної зброї.

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