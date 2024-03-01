WSJ опубликовало детали "мирного договора" Украины и РФ. Подоляк: Это была бы капитуляция

Подоляк заявил, что Россия выдвигала требования не для мира с Украиной, а для полной капитуляции Киева

Михаил Подоляк (Фото: Офис президента)

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало проект "мирного договора" между Россией и Украиной, который был разработан весной 2022 года. Советник главы Офиса президента и участник переговоров Михаил Подоляк заявил, что реальной возможности договориться с Москвой не было.

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В материале WSJ сказано, что документ предусматривал прекращение боевых действий, запрет на вступление Украины в НАТО, сокращение украинской армии до 85 000 человек, запрет на поставки Киеву иностранных вооружений, признание оккупации Крыма россиянами и функционирование русского языка в органах власти наравне с украинским.

В своем Telegram-канале Подоляк написал, что Россия вторглась в Украину и начала массово убивать ее граждан, чтобы захватить территории и оккупировать страну.

Он отметил, что на первом и следующих раундах переговоров в Беларуси и Турции РФ ультимативно требовала отдать ей оккупированные территории, а также отказаться от субъектности и армии.

"Эти условия были постоянными. Где здесь можно прочесть предложение "мира", а не полной капитуляции? После тактических поражений в северных областях Украины и бегства из Киевской области раскрылись массовые факты геноцидных практик России и ее реальных намерений в Украине. Что совсем сделало невозможным любые контакты", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что никаких реальных возможностей договориться с Москвой не было, так как она не меняла условия капитуляции, которые Украина категорически не принимала.

Представитель Банковой указал, что Россия все еще хочет уничтожить Украину, но ищет возможности для паузы в войне, чтобы нарастить силы и ударить снова еще масштабнее.

"Зачем периодически возвращаться к несуществующей теме и пытаться издать известные капитулятивные требования России за что-то новое, что совершенно точно не могло привести к "миру"?" — написал он.

17 марта 2022 года в Турции состоялись переговоры главы МИД Дмитрия Кулебы с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых стало известно, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем".

29 марта в Турции состоялись переговоры между представителями Украины и России по поводу широкомасштабной войны. Их открывал президент Турции.

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что результатом войны России против Украины должен стать отказ Москвы от ядерного оружия.

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