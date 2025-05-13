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Якщо Україна посиплеться через війну, угорці спробують зайняти Закарпаття – ексзаступник голови СБУ
Угорщина шпигує за Україною на Закарпатті, щоб анексувати регіон у разі, якби Київ програв війну Росії. Таку думку в коментарі до статті LIGA.net висловив ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун.
Якщо Україна раптом посиплеться через війну з Росією, угорці обов’язково скористаються цим, щоб зайняти Закарпаття, вважає Ягун. Тому їхня мета – зібрати для себе інформацію і, можливо, поділитися дечим із росіянами.
"Для цього вони мають знати, які на Закарпатті настрої, як їх будуть сприймати, чи піднімуть угорські прапори, чи потрібні будуть насильство і терор", – каже Ягун.
- СБУ вперше в історії 9 травня викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала на Закарпатті на шкоду нацбезпеці України.
- Будапешт не отримав офіційної інформації від Києва щодо викриття агентів воєнної розвідки Угорщини, заявив 9 травня глава угорського МЗС Петер Сійярто, який назвав дії Києва "антиугорською пропагандою".
- З Угорщини вислали двох дипломатів, які працювали у посольстві України у Будапешті, заявив 9 травня Сійярто. Київ дзеркально вислав двох угорських дипломатів.
- 10 травня Будапешт повідомив про затримання і депортацію українського бізнесмена через нібито його "шпигунську діяльність". Той колись був українським дипломатом в Угорщині.