Якщо Україна посиплеться через війну, угорці спробують зайняти Закарпаття – ексзаступник голови СБУ

Угорці готуються до можливої анексії, тому вивчають настрої населення на Закарпатті – ексзаступник глави СБУ Ягун

Старший сержант угорської армії навпроти будівлі парламенту (Фото: EPA-EFE/Zoltan Balogh)

Угорщина шпигує за Україною на Закарпатті, щоб анексувати регіон у разі, якби Київ програв війну Росії. Таку думку в коментарі до статті LIGA.net висловив ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун.

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Якщо Україна раптом посиплеться через війну з Росією, угорці обов’язково скористаються цим, щоб зайняти Закарпаття, вважає Ягун. Тому їхня мета – зібрати для себе інформацію і, можливо, поділитися дечим із росіянами.

"Для цього вони мають знати, які на Закарпатті настрої, як їх будуть сприймати, чи піднімуть угорські прапори, чи потрібні будуть насильство і терор", – каже Ягун.