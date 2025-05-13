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Если Украина посыплется в войне, венгры попытаются занять Закарпатье – экс-замглавы СБУ
Венгрия шпионит за Украиной на Закарпатье, чтобы аннексировать регион в случае, если бы Киев проиграл войну России. Такое мнение в комментарии к статье LIGA.net высказал экс-замглавы СБУ Виктор Ягун.
Если Украина вдруг посыплется из-за войны с Россией, венгры обязательно воспользуются этим, чтобы занять Закарпатье, считает Ягун. Поэтому их цель – собрать для себя информацию и, возможно, поделиться с россиянами.
"Для этого они должны знать, какие на Закарпатье настроения, как их будут воспринимать, поднимут ли венгерские флаги или нужны будут насилие и террор", – говорит Ягун.
- СБУ впервые в истории 9 мая разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Закарпатье в ущерб нацбезопасности Украины.
- Будапешт не получил официальной информации от Киева о разоблачении агентов военной разведки Венгрии, заявил 9 мая глава венгерского МИД Петер Сийярто, назвавший действия Киева "антивенгерской пропагандой".
- Из Венгрии выслали двух дипломатов, работавших в посольстве Украины в Будапеште, заявил 9 мая Сийярто. Киев зеркально выслал двух венгерских дипломатов.
- 10 мая Будапешт сообщил о задержании и депортации украинского бизнесмена из-за якобы его "шпионской деятельности". Он когда-то был украинским дипломатом в Венгрии.