Если Украина посыплется в войне, венгры попытаются занять Закарпатье – экс-замглавы СБУ

Старший сержант венгерской армии напротив здания парламента (Фото: EPA-EFE/Zoltan Balogh)

Венгрия шпионит за Украиной на Закарпатье, чтобы аннексировать регион в случае, если бы Киев проиграл войну России. Такое мнение в комментарии к статье LIGA.net высказал экс-замглавы СБУ Виктор Ягун.

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Если Украина вдруг посыплется из-за войны с Россией, венгры обязательно воспользуются этим, чтобы занять Закарпатье, считает Ягун. Поэтому их цель – собрать для себя информацию и, возможно, поделиться с россиянами.

"Для этого они должны знать, какие на Закарпатье настроения, как их будут воспринимать, поднимут ли венгерские флаги или нужны будут насилие и террор", – говорит Ягун.