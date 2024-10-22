Євродепутат: Референдум у Молдові – поразка Росії

Як в ЄС сприйняли атаку на молдовську демократію, і чому Кишинів та Київ мають швидше реформуватися – пояснює євродепутат

Молдавани голосують на виборах 20 жовтня (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

За останні три роки Молдова і Україна досягли значного прогресу у здійсненні реформ, пов’язаних зі вступом в ЄС. Тому Брюссель має прийняти ці країни, як тільки будуть готові, й допомогти підготуватися. Про це в коментарі LIGA.net заявив глава Комітету Європарламенту по зв’язках із Молдовою, румунський євродепутат Зиґфрід Мурешан.

У Молдові 20 жовтня відбувся референдум щодо внесення змін в конституцію про рух країни до ЄС. Голосування супроводжував масовий підкуп голосів зі сторони сил із Росії, які купили майже 300 тис. виборців.

Результат референдуму, який відбувся 20 жовтня, – перемога народу Молдови й поразка Росії, сказав Мурешан.

Він нагадав, що Москва використовувала дезінформацію, фейкові новини та підкуп, щоб зірвати вибори у Молдові, але зазнав невдачі.

Результати референдуму – доказ, що ЄС має далі підтримувати молдаван і модернізацію країни, наголосив Мурешан.

"Плебісцит наблизить до Євросоюзу. Вступ – процес, заснований на заслугах, і вимагає виконання критеріїв членства. Водночас пріоритетом має бути не конкретна дата вступу, а допомога Молдові та Україні в його процесі. Бо він принесе переваги обом країнам, сприятиме покращенню рівня життя", – сказав він.

"Чим більше ЄС підтримуватиме Молдову у проведенні реформ, тим важче буде Росії втручатися у її справи. Водночас для Євросоюзу важливо швидше допомогти Кишиневу здолати російські загрози безпеці", – додав євродепутат.

У Молдові на президентських виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Мая Санду – 42,45%. Підтримуваний проросійськими партіями Олександр Стояногло – 25,98%.

Санду заявила про "безпрецедентне" зовнішнє втручання у процес голосування.