Евродепутат: Референдум в Молдове – поражение России
За последние три года Молдова и Украина добились значительного прогресса в осуществлении реформ, связанных со вступлением в ЕС. Поэтому Брюссель должен принять эти страны как только будут готовы и помочь подготовиться. Об этом в комментарии LIGA.net заявил глава Комитета Европарламента по связям с Молдовой, румынский евродепутат Зигфрид Мурешан.
В Молдове 20 октября прошел референдум по внесению изменений в конституцию о движении страны в ЕС. Голосование сопровождалось массовым подкупом голосов со стороны сил из России, которые купили почти 300 тыс. избирателей.
Результат референдума, состоявшегося 20 октября, – победа народа и поражение России, сказал Мурешан.
Он напомнил, что Москва использовала дезинформацию, фейковые новости и подкуп, чтобы сорвать выборы в Молдове, но потерпела неудачу.
Результаты референдума – доказательство, что ЕС должен дальше поддерживать молдаван и модернизацию страны, подчеркнул Мурешан.
"Плебисцит приблизит к Евросоюзу. Вступление – процесс, основанный на заслугах, и требует выполнения критериев членства. В то же время, приоритетом должна быть не конкретная дата вступления, а помощь Молдове и Украине в его процессе. Потому что он принесет преимущества обеим странам, будет способствовать улучшению уровня жизни", – сказал он.
"Чем больше ЕС будет поддерживать Молдову в проведении реформ, тем труднее будет России вмешиваться в ее дела. В то же время, для Евросоюза важно быстрее помочь Кишиневу преодолеть российские угрозы относительно безопасности", – добавил евродепутат.