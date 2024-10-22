Евродепутат: Референдум в Молдове – поражение России

Как в ЕС восприняли атаку на молдавскую демократию, и почему Кишинев и Киев должны быстрее реформироваться – объясняет евродепутат

Молдаване голосуют на выборах 20 октября (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

За последние три года Молдова и Украина добились значительного прогресса в осуществлении реформ, связанных со вступлением в ЕС. Поэтому Брюссель должен принять эти страны как только будут готовы и помочь подготовиться. Об этом в комментарии LIGA.net заявил глава Комитета Европарламента по связям с Молдовой, румынский евродепутат Зигфрид Мурешан.

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В Молдове 20 октября прошел референдум по внесению изменений в конституцию о движении страны в ЕС. Голосование сопровождалось массовым подкупом голосов со стороны сил из России, которые купили почти 300 тыс. избирателей.

Результат референдума, состоявшегося 20 октября, – победа народа и поражение России, сказал Мурешан.

Он напомнил, что Москва использовала дезинформацию, фейковые новости и подкуп, чтобы сорвать выборы в Молдове, но потерпела неудачу.

Результаты референдума – доказательство, что ЕС должен дальше поддерживать молдаван и модернизацию страны, подчеркнул Мурешан.

"Плебисцит приблизит к Евросоюзу. Вступление – процесс, основанный на заслугах, и требует выполнения критериев членства. В то же время, приоритетом должна быть не конкретная дата вступления, а помощь Молдове и Украине в его процессе. Потому что он принесет преимущества обеим странам, будет способствовать улучшению уровня жизни", – сказал он.

"Чем больше ЕС будет поддерживать Молдову в проведении реформ, тем труднее будет России вмешиваться в ее дела. В то же время, для Евросоюза важно быстрее помочь Кишиневу преодолеть российские угрозы относительно безопасности", – добавил евродепутат.

В Молдове на президентских выборах большинство голосов набрала действующий глава государства Майя Санду – 42,45%. Поддерживаемый пророссийскими партиями Александр Стояногло – 25,98%.

Санду заявила о "беспрецедентном" внешнем вмешательстве в процесс голосования.