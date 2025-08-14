Єврокомісія спростувала повідомлення про можливе пом'якшення санкцій проти Росії

Європа не лише зберігатиме тиск на країну-агресорку, а й планує його посилити

Аріанна Подеста (Фото: Європейська коміся)

Європейська комісія не розглядає можливості поступового пом’якшення санкцій проти Росії, якщо буде досягнуто припинення вогню. Про це на брифінгу заявила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста, повідомляє кореспондентка LIGA.net.

Подеста назвала повідомлення про можливий перегляд обмежень щодо Росії "спекуляцією".

"Дозвольте бути дуже чіткою: Європа зберігатиме тиск на Росію. Санкції працюють, і ми продовжуватимемо. Всі інші пропозиції – чисті спекуляції. Це реальність: Європа продовжує підтримувати максимальний тиск на Росію", – заявила вона.

За словами речниці Єврокомісії, після ухвалення 18-го пакета санкцій європейські країни працюють над 19-м. Орієнтовно його ухвалять у вересні.

"Ми продовжуватимемо всі зусилля, щоб Україна була в сильній позиції для переговорів з Росією, коли й якщо вони відбудуться, і щоб Україна мала можливість захищати себе в довгостроковій перспективі", – запевнила Подеста.