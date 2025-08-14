Европейская комиссия опровергла сообщения о возможном смягчении санкций против России

Европа не только сохранит давление на страну-агрессора, но и планирует его усилить

Арианна Подеста (Фото: Европейская комиссия)

Европейская комиссия не рассматривает возможность поэтапного смягчения санкций против России в случае прекращения огня. Об этом заявила на брифинге заместитель главного представителя Европейской комиссии Арианна Подеста, сообщает корреспондентка LIGA.net.

Подеста назвала сообщения о возможном пересмотре ограничений в отношении России "спекуляциями".

"Позвольте мне быть предельно ясной: Европа будет продолжать оказывать давление на Россию. Санкции работают, и мы будем продолжать их вводить. Все остальные предложения – чистые спекуляции. Реальность такова: Европа продолжает оказывать максимальное давление на Россию", – заявила она.

По словам представителя Европейской комиссии, после принятия 18-го пакета санкций европейские страны работают над 19-м. Предполагается, что он будет принят в сентябре.

"Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы Украина находилась в сильной позиции для переговоров с Россией, когда и если они состоятся, и чтобы Украина имела возможность защищать себя в долгосрочной перспективе", – заверила Подеста.