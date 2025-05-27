Єврокомісія стурбована ситуацією з верховенством права в Угорщині

Майкл Макграт згадав проєкт закону про прозорість, який обмежить іноземне фінансування неурядових організацій та медіа

Майкл Макграт (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Комісар Європейського Союзу з питань демократії Майкл Макграт висловив серйозне занепокоєння щодо стану верховенства права в Угорщині. Таку заяву посадовець зробив перед зустріччю з міністрами закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, його слова наводить агентство Reuters.

Макграт згадав угорський проєкт закону про прозорість, який обмежить іноземне фінансування неурядових організацій та медіа. Він вважає, що це порушення законодавства ЄС.

"І ми попросили угорський уряд відкликати цей проєкт закону. І якщо цього не станеться, і якщо вони продовжать законодавчу діяльність та запровадять цей закон, ми готові використати інструменти, які є в нашому розпорядженні", – наголосив він.

Euronews пише, що критики побоюються, що законопроєкт під назвою "Прозорість суспільного життя", який був представлений в угорському парламенті 13 травня, надасть уряду країни широкі повноваження для боротьби з пресою та опонентами з громадянського суспільства.

Закон дозволить владі реєструвати у списку фінансовані з-за кордону неурядові організації та медіа, якщо уряд бачить у них загрозу національному суверенітету, а також заморожувати фінансування. Проєктом закону передбачені серйозні штрафи, якщо кошти продовжують надходити із закордонних джерел.