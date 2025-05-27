Еврокомиссия обеспокоена ситуацией с верховенством права в Венгрии

Майкл Макграт вспомнил проект закона о прозрачности, который ограничит иностранное финансирование неправительственных организаций и медиа

Майкл Макграт (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Комиссар Европейского Союза по демократии Майкл Макграт выразил серьезную обеспокоенность состоянием верховенства права в Венгрии. Такое заявление чиновник сделал перед встречей с министрами иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, его слова приводит агентство Reuters.

Макграт вспомнил венгерский проект закона о прозрачности, который ограничит иностранное финансирование неправительственных организаций и медиа. Он считает, что это нарушение законодательства ЕС.

"И мы попросили венгерское правительство отозвать этот проект закона. И если этого не произойдет, и если они продолжат законодательную деятельность и введут этот закон, мы готовы использовать инструменты, которые есть в нашем распоряжении", – подчеркнул он.

Euronews пишет, что критики опасаются, что законопроект под названием "Прозрачность общественной жизни", представленный в венгерском парламенте 13 мая, предоставит правительству страны широкие полномочия для борьбы с прессой и оппонентами из гражданского общества.

Закон позволит властям регистрировать в списке финансируемые из-за границы неправительственные организации и медиа, если правительство видит в них угрозу национальному суверенитету, а также замораживать финансирование. Проект закона предусматривает серьезные штрафы, если средства продолжают поступать из зарубежных источников.