Єврокомісія звільнила перекладачку, яка попри заборону робила нотатки на зустрічі із Зеленським

Українські посольства у Парижі та Брюсселі протягом кількох років не дозволяли цій перекладачці відвідувати заходи під час візитів президента

Володимир Зеленський із лідерами ЄС (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

Європейська комісія звільнила перекладачку з подвійним громадянством Франції та України, яка попри заборону вела нотатки на закритій зустрічі із президентом Володимиром Зеленським наприкінці 2024 року. Розслідування має визначити, чи робила вона це з метою шпигунства. Про це повідомила французька газета Le Monde.

Інцидент стався 19 грудня 2024 року під час засідання Європейської ради в Брюсселі, на якому був присутній Зеленський.

Як пише Le Monde, на зустрічі європейці мали намір виробити спільну позицію до того, як Дональд Трамп знову увійде до Білого дому. На тому засідання лідери Європейського Союзу пообіцяли надати Україні щонайменше 30 млрд євро фінансової допомоги у 2025 році, які мали піти на закупівлю зброї та захист енергетичної інфраструктури.

Зустріч відбувалася за зачиненими дверима, присутні були лише глави держав, а перекладачам, як заведено, суворо заборонено робити будь-які письмові нотатки.

Але під час обговорень чеські перекладачі помітили свою колегу, відповідальну за український переклад, яка транскрибувала зміст поточних дискусій.

Про це негайно поінформували службу безпеки, працівники якої увірвалися до кабіни та перервали перекладачку. Представники служби безпеки вилучили все її обладнання та змусили залишити приміщення. Того ж дня було розпочато розслідування, її акредитацію було відкликано, а їй – заборонено вхід до приміщення Єврокомісії.

Медіа пише, що жінка та її сестра, яка також є перекладачкою, народилися в Україні у російській родині, проживали в Україні; одна з них народилася в Росії. Вони безперервно працювали близько 20 років фрилансерами в НАТО, Єврокомісії, а також у французьких Міністерстві оборони та Міністерстві закордонних справ.

Жінка здобула освіту в Інституті перекладачів, інтерпретаторів та міжнародних відносин у Страсбурзі, після того, як у 2002 році отримала дипломи з англійської мови, зарубіжної літератури та психології в Києві. В інтерв'ю Le Monde Єврокомісія підтвердила ці факти.

"Інцидент, пов'язаний із веденням нотаток, заборонений нашим кодексом поведінки, справді стався під час зустрічі 19 грудня 2024 року. На цій зустрічі був необхідний переклад українською мовою через участь президента Зеленського. Нотатки було конфісковано", – пояснили в Єврокомісії.

Після ретельного розгляду фактів було вирішено більше не користуватися послугами цієї перекладачки.

Результати внутрішнього розслідування були передані бельгійській владі, яка визначить, чи продовжувати розслідування та чи є ймовірні інциденти частиною російської шпигунської операції.

Жінку офіційно не виключали зі списків перекладачів у НАТО, постійного представництва Франції в Брюсселі та французьких міністерствах. Французьке представництво в Брюсселі досі включає її до свого пулу перекладачів, але французька влада, з якою зв'язалася Le Monde, запевнила, що "вживе всіх необхідних заходів для вирішення цього інциденту".

Генеральне управління внутрішньої безпеки (DGSI), яке відповідає, зокрема, за питання контррозвідки, заявило, що не отримувало жодної інформації з цього питання.

Посольства України у Франції та Брюсселі вже кілька років відмовляють цій жінці в заходах за участі Зеленського. Серед претензій, висловлених працівником української канцелярії в Парижі, – її професійні стосунки з російськими посадовцями, зазначили журналісти.

В інтерв'ю Le Monde перекладачка заявила, що вона "дуже здивована, що до неї звернулися з таким незначним питанням". За її словами, її поточні стосунки з НАТО та французькими міністерствами свідчать про те, що це було просто непорозуміння.

Вона відмовилася коментувати незаконне ведення нотаток на засіданні Євроради, лише заявивши, що "все, що стосується моєї роботи перекладачки, засекречено; все моє професійне життя позначено повагою до професійної етики".

7 липня агентство Bloomberg повідомило, що Зеленський під час розмови з Трампом обговорив заміну українського посла у Вашингтоні.

8 липня співрозмовник LIGA.net в Офісі президента повідомив, що Зеленський сказав Маркаровій про намір її звільнити.

в Офісі президента повідомив, що Зеленський сказав Маркаровій про намір її звільнити. Того самого дня Сибіга підтвердив, що Маркарова йде у відставку.