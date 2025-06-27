Єврокомісія підтримала відкриття першого блоку переговорів з Україною про вступ до ЄС

Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою для вступу в ЕС, наголосила президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Європейська комісія підтримала відкриття першого кластеру переговорів з Україною щодо членства у Євросоюзі. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов'язання – тепер маємо виконати і ми. Тому що процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед", – заявила вона.

Україна підтвердила готовність до подальших кроків зі вступу до ЄС.

"Партнери високо оцінили темпи реформ України за найскладніших обставин та запросили зробити наступні кроки в процесі вступу. Підтверджено, що перший кластер готовий до відкриття", – написала віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Втім для відкриття переговорів за кластером необхідна одностайна згода усіх 27 членів ЄС. 26 червня на саміті ЄС в Брюсселі Угорщина заявила, що виступає проти вступу України до Євросоюзу.