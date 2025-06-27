Єврокомісія підтримала відкриття першого блоку переговорів з Україною про вступ до ЄС
Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Європейська комісія підтримала відкриття першого кластеру переговорів з Україною щодо членства у Євросоюзі. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов'язання – тепер маємо виконати і ми. Тому що процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед", – заявила вона.

Україна підтвердила готовність до подальших кроків зі вступу до ЄС.

"Партнери високо оцінили темпи реформ України за найскладніших обставин та запросили зробити наступні кроки в процесі вступу. Підтверджено, що перший кластер готовий до відкриття", – написала віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Втім для відкриття переговорів за кластером необхідна одностайна згода усіх 27 членів ЄС. 26 червня на саміті ЄС в Брюсселі Угорщина заявила, що виступає проти вступу України до Євросоюзу.

  • Про підтримки вступу України до ЄС, попри позицію прем'єра Угорщини Орбана, заявив також Європарламент. Глава парламенту Мецола заявила, що Європа не може відвернутися від України, яка потерпає від російської агресії.
євросоюзпереговориУрсула фон дер Ляєн