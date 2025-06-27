Єврокомісія підтримала відкриття першого блоку переговорів з Україною про вступ до ЄС
Європейська комісія підтримала відкриття першого кластеру переговорів з Україною щодо членства у Євросоюзі. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов'язання – тепер маємо виконати і ми. Тому що процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед", – заявила вона.
Україна підтвердила готовність до подальших кроків зі вступу до ЄС.
"Партнери високо оцінили темпи реформ України за найскладніших обставин та запросили зробити наступні кроки в процесі вступу. Підтверджено, що перший кластер готовий до відкриття", – написала віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Втім для відкриття переговорів за кластером необхідна одностайна згода усіх 27 членів ЄС. 26 червня на саміті ЄС в Брюсселі Угорщина заявила, що виступає проти вступу України до Євросоюзу.
- Про підтримки вступу України до ЄС, попри позицію прем'єра Угорщини Орбана, заявив також Європарламент. Глава парламенту Мецола заявила, що Європа не може відвернутися від України, яка потерпає від російської агресії.