Європейські лідери заявили, що Європа посилить санкційний тиск на Москву
Низка європейських лідерів, що були присутні під час розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом після бесіди останнього із російським диктатором Володимиром Путіним, повідомили, що Сполучені Штати залишаються залученими до мирного процесу, а Європа посилює санкції.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що посилення тиску узгоджено з Трампом.
"Європа та Америка дуже єдині в цьому питанні: ми будемо тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву за допомогою санкцій. Ми домовилися про це з президентом США після його розмови з Путіним", – написав Мерц у соцмережі Х.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила важливість того, що США залишаються залученими у процес мирного врегулювання в Україні.
"Я хочу подякувати президенту Трампу за його невтомні зусилля, спрямовані на припинення вогню в Україні. Важливо, що США залишаються залученими. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського в досягненні тривалого миру в Україні", – написала вона у Х.
Президент Фінляндії Александр Стубб також підкреслив важливість тісних відносин між США та Європою.
"Ми обговорили поточні переговори, припинення вогню та кроки на шляху до тривалого і справедливого миру. Тісні відносини між США і Європою тривають", – написав він в Х.
Президент Зеленський під час брифінгу підтвердив, що посилення санкцій щодо Росії відбудеться, передає кореспондентка LIGA.net
"Пакет від Європи буде, і він сильний. І наступний теж буде, і теж сильний", – сказав він.
Щодо нового санкційного пакета США, то тут, за словами Зеленського, потрібно "наполегливо працювати, щоби в якийсь момент Сполучені Штати ввели санкції".
- 19 травня Трамп поговорив із Путіним телефоном, щоб домовитися про припинення вогню в Україні. За його словами, Трамп наполягає на прямих переговорах України та Росії
- Під час цієї бесіди були присутні лідери низки європейських країн.