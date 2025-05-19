Європейські лідери заявили, що Європа посилить санкційний тиск на Москву

Європейські учасники розмови Зеленського із Трампом впевнені, що США залишаються залученими до процесу мирного врегулювання в Україні

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн (Фото: Офіс президента)

Низка європейських лідерів, що були присутні під час розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом після бесіди останнього із російським диктатором Володимиром Путіним, повідомили, що Сполучені Штати залишаються залученими до мирного процесу, а Європа посилює санкції.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що посилення тиску узгоджено з Трампом.

"Європа та Америка дуже єдині в цьому питанні: ми будемо тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву за допомогою санкцій. Ми домовилися про це з президентом США після його розмови з Путіним", – написав Мерц у соцмережі Х.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила важливість того, що США залишаються залученими у процес мирного врегулювання в Україні.

"Я хочу подякувати президенту Трампу за його невтомні зусилля, спрямовані на припинення вогню в Україні. Важливо, що США залишаються залученими. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського в досягненні тривалого миру в Україні", – написала вона у Х.

Президент Фінляндії Александр Стубб також підкреслив важливість тісних відносин між США та Європою.

"Ми обговорили поточні переговори, припинення вогню та кроки на шляху до тривалого і справедливого миру. Тісні відносини між США і Європою тривають", – написав він в Х.

Президент Зеленський під час брифінгу підтвердив, що посилення санкцій щодо Росії відбудеться, передає кореспондентка LIGA.net

"Пакет від Європи буде, і він сильний. І наступний теж буде, і теж сильний", – сказав він.

Щодо нового санкційного пакета США, то тут, за словами Зеленського, потрібно "наполегливо працювати, щоби в якийсь момент Сполучені Штати ввели санкції".