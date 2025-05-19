Європейські лідери заявили, що Європа посилить санкційний тиск на Москву

Європейські учасники розмови Зеленського із Трампом впевнені, що США залишаються залученими до процесу мирного врегулювання в Україні

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен (Фото: Офис президента)

Низка європейських лідерів, що були присутні під час розмови президента Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом після бесіди останнього із російським диктатором Володимиром Путіним повідомили, що Сполучені Штати залишаються залученими до мирного процесу, а Європа посилює санкції.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що посилення тиску узгоджено із Трампом.

" Європа та Америка дуже єдині в цьому питанні: ми будемо тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву за допомогою санкцій. Ми домовилися про це з президентом США після його розмови з Путіним", – написав Мерц у соцмережі Х.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила важливість того, що США залишаються залученими у процес мирного врегулювання в Україні.

"Я хочу подякувати президенту Трампу за його невтомні зусилля, спрямовані на припинення вогню в Україні. Важливо, що США залишаються залученими. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського в досягненні тривалого миру в Україні", – написала вона у Х.

Президент Фінляндії Александр Стубб також підкреслив важливість тісних відносин між США та Європою.

"Ми обговорили поточні переговори, припинення вогню та кроки на шляху до тривалого і справедливого миру. Тісні відносини між США і Європою тривають", – написав він в Х.

Президент Зеленський під час брифінгу підтвердив, що посилення санкцій щодо Росії відбудеться, передає кореспондентка LIGA.net

"Пакет від Європи буде, і він сильний. І наступний теж буде, і теж сильний", – сказав він.