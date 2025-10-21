Європейські міністри обговорюють позбавлення Угорщини права голосу, налаштовані позитивно

Питання застосування проти Угорщини Статті 7 Договору про ЄС обговорюється не вперше. Початок веде у 2018 рік

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

На засіданні Ради із загальних справ у Люксембурзі європейські міністри вдев'яте розглянуть питання позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС. Очікується, що дискусія буде продуктивною, а результати – позитивними. Про це кореспондентці LIGA.net розповіли міністерки європейських справ Данії Марі Б'єрре та Хорватії Андрея Метелько-Згомбич.

"Це вже дев’яте слухання, яке Рада проводить стосовно Угорщини. Це важливо. Важливо, щоб Європа, щоб ЄС відстояв свою позицію в цьому питанні", – сказала Б'єрре, наголосивши, що Будапешт продовжує порушувати основоположні цінності ЄС.

Також зростає рівень розчарування з боку інших країн-членів, тому що Угорщина не виконує свої зобов’язання і не реагує на основні виклики, які стоять перед країною у сфері верховенства права.

Відповідаючи на запитання LIGA.net, чи вірить вона у прогрес під час сьогоднішньої дискусії, данська міністерка сказала: "Я очікую, що ми проведемо плідну дискусію. Також очікую, що тиск збережеться, і вже зараз відчуваю, що він зростає – дедалі більше країн-членів приділяють увагу цій ситуації".

Б'єрре також нагадала, що Угорщина зараз – єдина країна ЄС, яка блокує відкриття переговорних кластерів з Україною.

Метелько-Згомбич додала: "Ми дуже сподіваємося, що почуємо нові ідеї щодо того, як рухатися вперед, і ми обов’язково заохочуємо Угорщину також досягати прогресу. Звісно, діалог між Комісією й Угорщиною має надзвичайно важливе значення. Хоча весь процес був ініційований Європейським парламентом".

ДОВІДКА З 1 липня 2025 року Данія розпочала головування у Раді ЄС, просуваючи зокрема питання запровадження Статті 7 Договору про Європейський Союз проти Угорщини. Стаття 7 дає можливість ЄС вводити санкції проти країни, яка серйозно порушує основні цінності Союзу, такі як демократія, верховенство права і права людини. Спочатку ЄС проводить консультації та попереджає країну, але якщо порушення тривають, можуть бути введені санкції, наприклад, позбавлення права голосу в Раді ЄС. Щодо Угорщини це питання почали порушувати ще у 2018 році. З 1 липня 2025 року Данія розпочала головування у Раді ЄС, просуваючи зокрема питання запровадження Статті 7 Договору про Європейський Союз проти Угорщини.