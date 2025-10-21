Европейские министры обсуждают лишение Венгрии права голоса, настроены положительно

Вопрос применения против Венгрии Статьи 7 Договора о ЕС обсуждается не впервые. Начало ведет в 2018 год

Премьер Венгрии Виктор Орбан (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

На заседании Совета по общим делам в Люксембурге европейские министры в девятый раз рассмотрят вопрос лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС. Ожидается, что дискуссия будет продуктивной, а результаты – положительными. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказали министры европейских дел Дании Мари Бьерре и Хорватии Андрея Метелько-Згомбич.

"Это уже девятое слушание, которое Совет проводит в отношении Венгрии. Это важно. Важно, чтобы Европа, чтобы ЕС отстоял свою позицию в этом вопросе", – сказала Бьерре, подчеркнув, что Будапешт продолжает нарушать основополагающие ценности ЕС.

Также растет уровень разочарования со стороны других стран-членов, потому что Венгрия не выполняет свои обязательства и не реагирует на основные вызовы, что стоят перед страной в сфере верховенства права.

Отвечая на вопрос LIGA.net, верит ли она в прогресс во время сегодняшней дискуссии, датский министр сказала: "Я ожидаю, что мы проведем плодотворную дискуссию. Также ожидаю, что давление сохранится, и уже сейчас чувствую, что оно растет – все больше стран-членов уделяют внимание этой ситуации".

Бьерре также напомнила, что Венгрия сейчас – единственная страна ЕС, блокирующая открытие переговорных кластеров с Украиной.

Метелько-Згомбич добавила: "Мы очень надеемся, что услышим новые идеи относительно того, как двигаться вперед, и мы обязательно поощряем Венгрию также достигать прогресса. Конечно, диалог между Комиссией и Венгрией имеет чрезвычайно важное значение. Хотя весь процесс был инициирован Европейским парламентом".

СПРАВКА С 1 июля 2025 года Дания начала председательство в Совете ЕС, продвигая в частности вопрос введения Статьи 7 Договора о Европейском Союзе против Венгрии. Статья 7 дает возможность ЕС вводить санкции против страны, которая серьезно нарушает основные ценности Союза, такие как демократия, верховенство права и права человека. Сначала ЕС проводит консультации и предупреждает страну, но если нарушения продолжаются, могут быть введены санкции, например, лишение права голоса в Совете ЕС. В отношении Венгрии этот вопрос начали поднимать еще в 2018 году. С 1 июля 2025 года Дания начала председательство в Совете ЕС, продвигая в частности вопрос введения Статьи 7 Договора о Европейском Союзе против Венгрии.