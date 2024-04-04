З початку повномасштабного вторгнення Росія недорахується понад 445 000 військових – Генштаб
Станом на ранок 4 квітня Росія втратила у війні проти України близько 445 040 військовослужбовців. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
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За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 670 військових. Також з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:
→ танків ‒ 7018 (+9),
→ бойових броньованих машин ‒ 13 386 (+18),
→ артилерійських систем – 11 171 (+29),
→ РСЗВ – 1026 (+1),
→ засобів ППО ‒ 746 (+1),
→ літаків – 347 (+0),
→ гелікоптерів – 325 (+0),
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),
→ крилатих ракет ‒ 2059 (+0),
→ кораблів /катерів ‒ 26 (+0),
→ підводних човнів – 1 (+0),
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 14 861 (+48),
→ спеціальної техніки ‒ 1845 (+7).
- 22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з понад 100 000 осіб для можливого наступу.
- 3 квітня генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що Росія постійно нарощує військову міць, а також готова жертвувати великою кількістю людей та озброєнь за незначні просування на фронті.
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