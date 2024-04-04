З початку повномасштабного вторгнення Росія недорахується понад 445 000 військових – Генштаб

За добу Збройні Сили України знищили ще дев'ять танків та 18 бойових броньованих машин

Бойові дії, ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб ЗСУ)

Станом на ранок 4 квітня Росія втратила у війні проти України близько 445 040 військовослужбовців. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 670 військових. Також з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

→ танків ‒ 7018 (+9),

→ бойових броньованих машин ‒ 13 386 (+18),

→ артилерійських систем – 11 171 (+29),

→ РСЗВ – 1026 (+1),

→ засобів ППО ‒ 746 (+1),

→ літаків – 347 (+0),

→ гелікоптерів – 325 (+0),

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),

→ крилатих ракет ‒ 2059 (+0),

→ кораблів /катерів ‒ 26 (+0),

→ підводних човнів – 1 (+0),

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 14 861 (+48),

→ спеціальної техніки ‒ 1845 (+7).