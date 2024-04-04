С начала полномасштабного вторжения Россия недосчитается более 445 000 военных – Генштаб
По состоянию на утро 4 апреля Россия лишилась в войне против Украины около 445 040 военнослужащих. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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По данным Генштаба, за сутки российское войско потеряло 670 военных. Также с начала полномасштабного вторжения враг потерял:
→ танков ‒ 7018 (+9),
→ боевых бронированных машин ‒ 13 386 (+18),
→ артиллерийских систем – 11 171 (+29),
→ РСЗО – 1026 (+1),
→ средств ПВО – 746 (+1),
→ самолетов – 347 (+0),
→ вертолетов – 325 (+0),
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 8817 (+21),
→ крылатых ракет ‒ 2059 (+0),
→ кораблей /катеров ‒ 26 (+0),
→ подводных лодок – 1 (+0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 14 861 (+48),
→ специальной техники – 1845 (+7).
- 22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более 100 000 человек для возможного наступления.
- 3 апреля генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что Россия постоянно наращивает военную мощь, а также готова жертвовать большим количеством людей и вооружений за незначительные продвижения на фронте.
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