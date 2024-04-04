С начала полномасштабного вторжения Россия недосчитается более 445 000 военных – Генштаб

За сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили еще девять танков и 18 боевых бронированных машин

Боевые действия, ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб ВСУ)

По состоянию на утро 4 апреля Россия лишилась в войне против Украины около 445 040 военнослужащих. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба, за сутки российское войско потеряло 670 военных. Также с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

→ танков ‒ 7018 (+9),

→ боевых бронированных машин ‒ 13 386 (+18),

→ артиллерийских систем – 11 171 (+29),

→ РСЗО – 1026 (+1),

→ средств ПВО – 746 (+1),

→ самолетов – 347 (+0),

→ вертолетов – 325 (+0),

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 8817 (+21),

→ крылатых ракет ‒ 2059 (+0),

→ кораблей /катеров ‒ 26 (+0),

→ подводных лодок – 1 (+0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 14 861 (+48),

→ специальной техники – 1845 (+7).