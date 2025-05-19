З початку року Україна вивела з ладу умовно 31 повноцінний танковий батальйон РФ на сході

Російський танк (Фото: EPA)

За неповні пʼять місяців 2025 року у боях на сході України Сили оборони вивели з ладу умовно 31 повноцінний танковий батальйон армії Росії. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За даними головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, лише від початку цього року Сили оборони загалом по фронту уразили 1159 танків російських окупантів та 2510 бойових бронемашин.

Волошин повідомив, що близько 80–85% втрат живої сили й техніки ворог зазнає саме в східній операційній зоні.

Зокрема, з 1 січня і до 19 травня в операційній зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" росіяни втратили 989 танків.

"Так, за січень втрати становили 178 одиниць; лютий – 294; березень – 234; квітень – 197. З 1 по 19 травня – ще 86 одиниць. Танковий батальйон в російській армії налічує 31 танк, тож за неповних п'ять місяців поточного року наші захисники вивели з ладу умовно 31 повноцінний танковий батальйон окупантів", – розповів Волошин.

Також з 1 січня до 19 травня росіяни втратили на сході України 1825 бронемашин. За січень – 459, лютий – 427, березень – 449, квітень – 342. З 1 до 19 травня – ще 141.