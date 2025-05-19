С начала года ВСУ вывели из строя условно 31 полноценный танковый батальон РФ на востоке

Российский танк (Фото: EPA)

За неполные пять месяцев 2025 года в боях на востоке Украины Силы обороны вывели из строя условно 31 полноценный танковый батальон армии России. Об этом LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По данным главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, только с начала этого года Силы обороны в целом по фронту поразили 1159 танков российских оккупантов и 2510 боевых бронемашин.

Волошин сообщил, что около 80–85% потерь живой силы и техники у врага именно в восточной операционной зоне.

В частности, с 1 января и по 19 мая в операционной зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" россияне потеряли 989 танков.

"Да, за январь потери составляли 178 единиц; февраль – 294; март – 234; апрель – 197. С 1 по 19 мая – еще 86 единиц. Танковый батальон в российской армии насчитывает 31 танк, так что за неполных пять месяцев текущего года наши защитники вывели из строя условно 31 полноценный танковый батальон оккупантов", – рассказал Волошин.

Также с 1 января по 19 мая россияне потеряли на востоке Украины 1825 бронемашин. За январь – 459, февраль – 427, март – 449, апрель – 342. С 1 по 19 мая – еще 141.