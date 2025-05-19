Путін переконаний, що захопить чотири області до кінця року – Bloomberg

На Заході вважають малоймовірними такі "перспективи" Путіна, і навіть його власні військові поділяють цей скептицизм, пише Bloomberg

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що окупаційні війська нібито зможуть прорвати оборону України до кінця 2025 року та взяти під повний контроль чотири регіони, які він оголосив "російськими". Про це пише Bloomberg, посилаючись на неназвану особу, знайому із позицією диктатора РФ.

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"Володимир Путін вважає, що має сильні позиції перед телефонною розмовою з Дональдом Трампом у понеділок [19 травня], а європейські лідери намагаються перешкодити президенту США поспішати з укладенням угоди", – йдеться у матеріалі.

Співрозмовник журналістів розповів про впевненість Путіна в спроможності армії РФ повністю окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.

Це означає, що Путін навряд чи запропонує якісь суттєві поступки Трампу під час розмови, а європейські чиновники стурбовані тим, що президент США може спробувати форсувати угоду в будь-якому разі, пише Bloomberg.

За словами двох інших співрозмовників, близьких до Кремля, попри всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей, і він оптимістично налаштований щодо перспективи подальших санкцій США.

Однак упевненість Путіна щодо перспектив Росії на полі бою суперечить оцінкам Заходу. Зазнавши "величезних" втрат протягом понад трьох років боїв, Росія не має можливостей для досягнення цілей Путіна, стверджують європейські чиновники.

"Ймовірність того, що Росія досягне своїх цілей щодо завоювання цих чотирьох регіонів до кінця цього року, дуже низька. Якщо українська оборона зазнає краху, то отримати таку перевагу буде дуже легко, але наразі такий сценарій видається дуже малоймовірним", – сказав старший науковий співробітник з питань сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

За словами співрозмовника, близького до Міноборони Росії, цей скептицизм також поділяють багато військових армії РФ, які воюють проти України. Зокрема, за його словами, українські безпілотники зробили проведення Росією масштабних наступальних операцій дорогим та неефективним.

Високопосадовець європейського уряду розповів журналістам, що під час телефонної розмови у п'ятницю, 16 травня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагалися чітко дати зрозуміти Трампу, що Путін його обманює.

Вони сподіваються, що Трамп усвідомить, що "ризикує виглядати невдахою", якщо нав'яже Україні погану угоду, додав чиновник.

За словами європейських чиновників, обізнаних із цим питанням, американські посадовці приватно повідомили європейським колегам, що Трамп розглядає можливість дозволити просування законопроєкту про санкції, підготовленого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, якщо Росія не зрушить з місця, і він може сказати Путіну, що не може цьому запобігти.