З РФ та окупації повернули ще трьох українських дітей

Брат та сестра з Херсонщини вже возз'єднались з матір'ю, іншу дитину вдалося врятувати з РФ

Фото: Дмитро Лубінець

З Росії та окупованих територій вдалося повернути ще трьох українських дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінець.

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"Спільними зусиллями у межах плану дій президента України Bring Kids Back UA, за посередництва Держави Катар, троє діток вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята вдома – в Україні. Також долучаємо до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів", – написав він.

За його словами, брата та сестру 2008 та 2011 років народження вдалося вивезти з тимчасово окупованої Херсонщини, вони вже поряд зі своєю мамою.

Хлопчик 2011 року народження теж возз'єднався з матір'ю, за сприяння Офісу омбудсмена вона забрала дитину на території Грузії – дитина хотіла повернутися в Україну до матері після того, як батько вивіз його без дозволу до Росії.

Також Лубінець нагадав алгоритм дій, якщо Ваша дитина зникла:

→ необхідно повідомити в Нацполіцію за номером 102;

→ у випадку, якщо Ви переконані, що дитину депортували до РФ або вона в окупації, то, окрім поліції, слід повідомити в Офіс омбудсмана: гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону, [email protected] - електронна адреса.

"Кожен випадок ми розглядаємо індивідуально і максимально працюємо для результату!", – підсумував Лубінець.

6 грудня з окупації вдалося повернути ще вісьмох українських дітей.

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