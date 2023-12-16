Из РФ и оккупации вернули еще троих украинских детей

Брат и сестра из Херсона уже воссоединились с матерью, другого ребенка удалось спасти из РФ

Фото: Дмитрий Лубинец

Из России и оккупированных территорий удалось вернуть еще троих украинских детей. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Совместными усилиями в рамках плана действий президента Украины Bring Kids Back UA, при посредничестве Государства Катар, трое детей уже скоро воссоединятся со своими семьями и встретят праздники дома – в Украине. Также присоединяем к этому процессу общественные организации и международные партнеры", – написал он.

По его словам, брата и сестру 2008 и 2011 годов рождения удалось вывезти с временно оккупированной Херсонщины, они уже рядом со своей мамой.

Мальчик 2011 года тоже воссоединился с матерью, при содействии Офиса омбудсмена она забрала ребенка на территории Грузии – ребенок хотел вернуться в Украину к матери после того, как отец вывез его без разрешения в Россию.

Также Лубинец напомнил алгоритм действий, если Ваш ребенок исчез.

→ необходимо сообщить в Нацполицию по номеру 102;

→ в случае, если Вы убеждены, что ребенка депортировали в РФ или он в оккупации, кроме полиции следует сообщить в Офис омбудсмена: горячая линия 0 800 50 17 20 — в пределах Украины, 044 299 74 08 — для звонков из-за границы, [email protected] – электронный адрес.

"Каждый случай мы рассматриваем индивидуально и максимально работаем для результата!" – подытожил Лубинец.

6 декабря из оккупации удалось вернуть еще восемь украинских детей.

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