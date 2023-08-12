За весь час війни ЗСУ збили 13 російських "Кинджалів" і понад 20 "Іскандерів" – Ігнат
12.08.2023, 19:47
Винищувач МіГ-31К та ракета Кинджал (фото: EPA)
Від початку повномасштабної війни українські сили протиповітряної оборони збили 13 російських аеробалістичних ракет "Кинджал". Про це в коментарі Українському радіо повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Крім 12 "Кинджалів", українська ППО збила понад 20 "Іскандерів" та С-400.
За словами Ігната, росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47 "Кинджал", однак запас "Кинджалів" у ворога "відносно невеликий".
- Вчора Росія атакувала "Кинджалами" Київ та Коломию, намагаючись уразити українських молодих льотчиків, які вирушать навчатись на F-16.
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