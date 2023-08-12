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За весь час війни ЗСУ збили 13 російських "Кинджалів" і понад 20 "Іскандерів" – Ігнат

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 19:47
За весь час війни ЗСУ збили 13 російських
Винищувач МіГ-31К та ракета Кинджал (фото: EPA)

Від початку повномасштабної війни українські сили протиповітряної оборони збили 13 російських аеробалістичних ракет "Кинджал". Про це в коментарі Українському радіо повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Крім 12 "Кинджалів", українська ППО збила понад 20 "Іскандерів" та С-400.

За словами Ігната, росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і  Х-47 "Кинджал", однак запас "Кинджалів" у ворога "відносно невеликий".

  • Вчора Росія атакувала "Кинджалами" Київ та Коломию, намагаючись уразити українських молодих льотчиків, які вирушать навчатись на F-16.

Читайте також: Навряд чи можливо: Ігнат про ідею відновити цивільні польоти в Україні до кінця року

Оксана Житнюк
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