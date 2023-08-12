За все время войны ВСУ сбили 13 российских "Кинжалов" и более 20 "Искандеров" – Игнат

С начала полномасштабной войны украинские силы противовоздушной обороны сбили 13 российских аэробалистических ракет "Кинжал". Об этом в комментарии Украинскому радио сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Кроме 12 "Кинжалов", украинская ПВО сбила более 20 "Искандеров" и С-400.

По словам Игната, россияне ежемесячно производят около 100 ракет разных типов, среди них и Х-47 "Кинжал", однако запас "Кинжалов" у врага "относительно небольшой".

Вчера Россия атаковала "Кинжалами" Киев и Коломыю, пытаясь поразить украинских молодых летчиков, которые отправятся учиться на F-16.

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