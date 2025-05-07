ЗАЕС знову під загрозою блекауту через російський обстріл – Міненерго

Наразі станція живиться лише однією лінією, що ставить під загрозу її безпечну роботу

ЗАЕС (Фото: EPA)

Запорізька атомна електростанція опинилася під загрозою чергового блекауту після російського обстрілу, внаслідок якого пошкоджено одну з двох ліній електропередач, що з'єднують ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Як зазначили у Міненерго, станція наразі отримує електропостачання лише по одній лінії. У разі її пошкодження ЗАЕС може повністю втратити зовнішнє живлення, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції – це запорука безпечного її функціонування", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

У відомстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС вже вісім разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання та неодноразово перебувала на межі блекауту.