ЗАЭС снова под угрозой блэкаута из-за российских обстрелов – Минэнерго
Запорожская атомная электростанция оказалась под угрозой очередного блэкаута после российского обстрела, в результате которого повреждена одна из двух линий электропередач, соединяющих ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Как отметили в Минэнерго, станция получает электроснабжение только по одной линии. В случае ее повреждения ЗАЭС может полностью утратить внешнее питание, что будет представлять серьезную угрозу радиационной безопасности.
"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего восстановления питания ЗАЭС. Деоккупация станции – это залог безопасного ее функционирования", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.
В ведомстве напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже восемь раз полностью утрачивала внешнее электроснабжение и неоднократно находилась на грани блэкаута.
- В марте президент США Трамп заявлял, что его государство ведет переговоры с Украиной по ее электростанциям.
- 28 марта в Украине ответили на заявления Кремля по поводу "российской ЗАЭС". В МИД подчеркнули, что станция была и будет украинской.
- 22 апреля Зеленский заявлял, что США официально не предлагали деоккупацию и общий контроль над Запорожской АЭС.