ЗАЭС снова под угрозой блэкаута из-за российских обстрелов – Минэнерго

В настоящее время станция питается только одной линией, что ставит под угрозу ее безопасную работу

ЗАЭС (Фото: EPA)

Запорожская атомная электростанция оказалась под угрозой очередного блэкаута после российского обстрела, в результате которого повреждена одна из двух линий электропередач, соединяющих ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

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Как отметили в Минэнерго, станция получает электроснабжение только по одной линии. В случае ее повреждения ЗАЭС может полностью утратить внешнее питание, что будет представлять серьезную угрозу радиационной безопасности.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего восстановления питания ЗАЭС. Деоккупация станции – это залог безопасного ее функционирования", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В ведомстве напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже восемь раз полностью утрачивала внешнее электроснабжение и неоднократно находилась на грани блэкаута.