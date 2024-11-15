"Залетіли на Humvee". Спецпризначенці врятували з оточення побратимів у Курській області
У Курській області бійці Сил спеціальних операцій врятували з оточення 16 побратимів із Сил оборони. Відповідний запис опублікувало командування ССО.
Бойову роботу виконали захисники з 73 морського центру спецоперацій, врятовані ними бійці належали до трьох різних підрозділів Сил оборони.
ССО так описує спецоперацію: о 2:00 оператори ССО отримали завдання вивести з оточення групу військовослужбовців – і впродовж двох годин спланували задачу та висунулися на двох броньованих автівках Humvee на порятунок побратимів.
"Ми залетіли туди на Humvee, завантажити склад дружніх сил і вирушили назад", – розповів Брюс, боєць 73 центру ССО.
Вириватися евакуаційній групі довелося під вогнем російського танку, шквального кулеметного вогню та FPV-дрона, проте попри це військових вдалося успішно евакуювати, зазначає ССО.
На відео врятовані захисники дякують спецпризначенцям за порятунок:
- Курська операція триває вже 100 днів – за цей час росіяни завдали тисячі ударів по власних територіях, а українські військові спалили десятки одиниць ворожої бронетехніки.