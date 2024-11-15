"Залетіли на Humvee". Спецпризначенці врятували з оточення побратимів у Курській області

Вириватися евакуаційній групі довелося під вогнем російського танку, шквального кулеметного вогню та FPV-дрона

Бійці 73 морського центру ССО (Ілюстративне фото: Facebook з'єднання)

У Курській області бійці Сил спеціальних операцій врятували з оточення 16 побратимів із Сил оборони. Відповідний запис опублікувало командування ССО.

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Бойову роботу виконали захисники з 73 морського центру спецоперацій, врятовані ними бійці належали до трьох різних підрозділів Сил оборони.

ССО так описує спецоперацію: о 2:00 оператори ССО отримали завдання вивести з оточення групу військовослужбовців – і впродовж двох годин спланували задачу та висунулися на двох броньованих автівках Humvee на порятунок побратимів.

"Ми залетіли туди на Humvee, завантажити склад дружніх сил і вирушили назад", – розповів Брюс, боєць 73 центру ССО.

Вириватися евакуаційній групі довелося під вогнем російського танку, шквального кулеметного вогню та FPV-дрона, проте попри це військових вдалося успішно евакуювати, зазначає ССО.

На відео врятовані захисники дякують спецпризначенцям за порятунок: