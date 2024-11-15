"Залетели на Humvee". Спецназовцы спасли из окружения побратимов в Курской области

Вырываться эвакуационной группе пришлось под огнем российского танка, шквального пулеметного огня и FPV-дрона

Бойцы 73 морского центра ССО (Иллюстративное фото: Facebook соединение)

В Курской области бойцы Сил специальных операций спасли из окружения 16 побратимов из Сил обороны. Соответствующую запись опубликовало командование ССО.

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Боевую работу проделали защитники из 73 морского центра спецопераций, спасенные ими бойцы принадлежали к трем различным подразделениям Сил обороны.

ССО так описывает спецоперацию: в 2:00 операторы ССО получили задачу вывести из окружения группу военнослужащих – и в течение двух часов спланировали задачу и выдвинулись на двух бронированных автомобилях Humvee на спасение побратимов.

"Мы залетели туда на Humvee, погрузили состав дружеских сил и отправились назад", – рассказал Брюс, боец 73 центра ССО.

Вырываться эвакуационной группе пришлось под огнем российского танка, шквального пулеметного огня и FPV-дрона, однако, несмотря на это, военных удалось успешно эвакуировать, отмечает ССО.

На видео спасенные защитники благодарят спецназовцев за спасение: