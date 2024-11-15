"Залетели на Humvee". Спецназовцы спасли из окружения побратимов в Курской области
В Курской области бойцы Сил специальных операций спасли из окружения 16 побратимов из Сил обороны. Соответствующую запись опубликовало командование ССО.
Боевую работу проделали защитники из 73 морского центра спецопераций, спасенные ими бойцы принадлежали к трем различным подразделениям Сил обороны.
ССО так описывает спецоперацию: в 2:00 операторы ССО получили задачу вывести из окружения группу военнослужащих – и в течение двух часов спланировали задачу и выдвинулись на двух бронированных автомобилях Humvee на спасение побратимов.
"Мы залетели туда на Humvee, погрузили состав дружеских сил и отправились назад", – рассказал Брюс, боец 73 центра ССО.
Вырываться эвакуационной группе пришлось под огнем российского танка, шквального пулеметного огня и FPV-дрона, однако, несмотря на это, военных удалось успешно эвакуировать, отмечает ССО.
На видео спасенные защитники благодарят спецназовцев за спасение:
- Курская операция длится уже 100 дней – за это время россияне нанесли тысячи ударов по собственным территориям, а украинские военные сожгли десятки единиц вражеской бронетехники.