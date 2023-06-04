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Залужний нагородив офіцера Фінляндії почесним знаком "За сприяння війську" – ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 23:48
Залужний нагородив офіцера Фінляндії почесним знаком
Знак За сприяння війську (Фото - Міноборони)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив офіцера Служби тилу армії Фінляндії відзнакою за роботу на підтримку України. Про це, не називаючи імені нагородженого, повідомляє видання Hufvudstadsbladet.

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Видання пише, що з міркувань безпеки особистість нагородженого не повинна бути оприлюднена, проте він погодився відповісти на кілька питань.

Офіцер сказав журналістам, що для нього нагорода Залужного – величезна честь, і він не очікував її отримати через рівень, на якому він працює. Водночас він розуміє, що ця честь поширюється "на всіх, хто працював на підтримку України в галузі оборонної логістики".

За його словами, налагодити співпрацю між військовими Фінляндії та України вдалося досить легко.

"Українці неймовірно винахідливі і мають надзвичайно хорошу здатність знаходити розв'язання проблем. Українці вдячні за підтримку, яку ми надаємо, і вони так само вдячні всім країнам, які надають їм підтримку, незалежно від обсягу або вартості", – сказав військовий.

Він також заявив журналістам, що відчуває гордість від того, що Фінляндія змогла зробити внесок у боротьбу України.

Сергій Бережний
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