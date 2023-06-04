Залужний нагородив офіцера Фінляндії почесним знаком "За сприяння війську" – ЗМІ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив офіцера Служби тилу армії Фінляндії відзнакою за роботу на підтримку України. Про це, не називаючи імені нагородженого, повідомляє видання Hufvudstadsbladet.
Видання пише, що з міркувань безпеки особистість нагородженого не повинна бути оприлюднена, проте він погодився відповісти на кілька питань.
Офіцер сказав журналістам, що для нього нагорода Залужного – величезна честь, і він не очікував її отримати через рівень, на якому він працює. Водночас він розуміє, що ця честь поширюється "на всіх, хто працював на підтримку України в галузі оборонної логістики".
За його словами, налагодити співпрацю між військовими Фінляндії та України вдалося досить легко.
"Українці неймовірно винахідливі і мають надзвичайно хорошу здатність знаходити розв'язання проблем. Українці вдячні за підтримку, яку ми надаємо, і вони так само вдячні всім країнам, які надають їм підтримку, незалежно від обсягу або вартості", – сказав військовий.
Він також заявив журналістам, що відчуває гордість від того, що Фінляндія змогла зробити внесок у боротьбу України.
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- 5 травня президент за підсумками зустрічі у Гельсінкі анонсував посилення українських військ зброєю.
- 25 травня 2023 року президент Фінляндії затвердив передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму 109 млн. євро. Президент Володимир Зеленський назвав цей пакет допомоги "вкрай потрібним" на полі бою.
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