Залужний нагородив офіцера Фінляндії почесним знаком "За сприяння війську" – ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив офіцера Служби тилу армії Фінляндії відзнакою за роботу на підтримку України. Про це, не називаючи імені нагородженого, повідомляє видання Hufvudstadsbladet.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Видання пише, що з міркувань безпеки особистість нагородженого не повинна бути оприлюднена, проте він погодився відповісти на кілька питань.

Офіцер сказав журналістам, що для нього нагорода Залужного – величезна честь, і він не очікував її отримати через рівень, на якому він працює. Водночас він розуміє, що ця честь поширюється "на всіх, хто працював на підтримку України в галузі оборонної логістики".

За його словами, налагодити співпрацю між військовими Фінляндії та України вдалося досить легко.

"Українці неймовірно винахідливі і мають надзвичайно хорошу здатність знаходити розв'язання проблем. Українці вдячні за підтримку, яку ми надаємо, і вони так само вдячні всім країнам, які надають їм підтримку, незалежно від обсягу або вартості", – сказав військовий.

Він також заявив журналістам, що відчуває гордість від того, що Фінляндія змогла зробити внесок у боротьбу України.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.