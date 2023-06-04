Залужный наградил офицера Финляндии почетным знаком "За содействие армии" – СМИ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил офицера Службы тыла армии Финляндии знаком отличия за работу в поддержку Украины. Об этом, не называя имени награжденного, сообщает издание Hufvudstadsbladet.

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Издание пишет, что по соображения безопасности личность награжденного не должна быть предана огласке, однако он согласился ответить на несколько вопросов.

Офицер сказал журналистам, что для него награда Залужного – огромная честь, и он не ожидал ее получить из-за уровня, на котором он работает. В то же время он понимает, что эта честь распространяется "на всех, кто работал на поддержку Украины в области оборонной логистики".

По его словам, наладить сотрудничество между военными Финляндии и Украины удалось достаточно легко.

"Украинцы невероятно находчивы и обладают чрезвычайно хорошей способностью находить решения проблем. Украинцы благодарны за поддержку, которую мы оказываем, и они в той же степени благодарны всем странам, которые оказывают им поддержку, независимо от объема или стоимости", – сказал военный.

Он также заявил журналистам, что чувствует гордость от того, что Финляндия смогла внести вклад в борьбу Украины.

3 мая 2023 года Зеленский приехал с рабочим визитом в Финляндию.

5 мая президент по итогам встречи в Хельсинки анонсировал усиление украинских войск оружием.

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