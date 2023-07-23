Захід припустився низки помилок, які ускладнили наступ України – Observer

Помилки, допущені Заходом під час підготовки ЗСУ, зумовили повільні темпи українського наступу та відсутність значних результатів на його початковому етапі. Цьому присвячена стаття у Observer старшого наукового співробітника британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джека Вотлінга.

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У статті, яка називається "Захід повинен зосередитися на підготовці військ України, інакше нам доведеться розплачуватися", Вотлінг пише, зокрема, що попри те, що вже у вересні 2022 року було зрозуміло, що ЗСУ потрібна бронетехніка, рішення про її постачання було ухвалено лише у січні 2023 року.

Ці ж багатомісячні затримки дали росіянам час на створення оборонних ліній, що значно ускладнило завдання ЗСУ.

При цьому ВСУ мав близько двох місяців на освоєння безлічі західних військових систем і на підготовку особового складу, який мав вирішувати вкрай складні завдання, зазначає автор.

Крім того, на думку Вотлінга, значну частину навчання українських військових погано продумали. Штабна підготовка велася надто повільно, оскільки союзники України воліли навчати українських військових індивідуально. Лише після рішення про передачу Україні західних танків та БМП розпочалося навчання українців цілими підрозділами.

Тренування українських підрозділів на європейських полігонах виявили ще одну проблему – ЗСУ використовують у війні безліч власних напрацювань (зокрема, безпілотники та системи управління вогнем), які не сертифіковані НАТО та на західних полігонах застосовуватися не можуть. Для того, щоб Захід міг врахувати цей досвід, необхідно дозволити інструкторам змінювати курси навчання на свій розсуд та запрошувати українців брати участь у їх розробці, пише Вотлінг.

Але головна проблема з навчанням українських військових, на думку автора, полягає в тому, що воно проводиться за західними програмами, які потребують певної послідовності та, головне, часу, якого українці не мають.

Вотлінг також зазначає, що якщо західні військові зуміли адаптувати свої методи взаємодії з ЗСУ до умов війни, то чиновники та дипломати, як і раніше, діють за шаблонами мирного часу та ігнорують те, що від результату протистояння Росії та України залежить майбутнє європейської безпеки.

Загальноєвропейська безпека залежить від здатності західних столиць думати про майбутнє та приймати своєчасні рішення, пише Вотлінг, і нагадує, що платою за кожну годину зволікання стають жертви жорстоких боїв в Україні.

18 липня Юрій "Грек" Ульшин, досвідчений командир ЗСУ, який воює під Бахмутом, сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, що Захід припустився помилки, надавши Україні напередодні літнього контрнаступу танки та бронетранспортери, але не давши сучасних винищувачів або достатньо систем протиповітряної оборони, щоб захистити цю "броню".

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