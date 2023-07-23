Запад допустил ряд ошибок, которые затруднили наступление Украины – Observer

Ошибки, допущенные Западом при подготовке ВСУ, обусловили медленные темпы украинского наступления и отсутствие значительных результатов на его начальном этапе. Этому посвящена статья в Observer старшего научного сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джека Уотлинга.

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В статье, которая называется "Запад должен сосредоточиться на подготовке войск Украины, иначе нам придется расплачиваться", Уотлинг пишет, в частности, что несмотря на то, что уже в сентябре 2022 года было ясно, что ВСУ нужна бронетехника, решение о ее поставках было принято только в январе 2023 года и реализовано лишь частично.

Эти же многомесячные задержки дали россиянам время на создание оборонительных линий, что значительно усложнило задачу ВСУ.

При этом у ВСУ было около двух месяцев на освоение множества западных военных систем и на подготовку личного состава, которому предстояло решать крайне сложные задачи, отмечает автор.

Кроме того, по мнению Уотлинга, значительная часть обучения украинских военных была плохо продумана. Штабная подготовка велась слишком медленно, поскольку союзники Украины предпочитали обучать украинских военных индивидуально. Только после решения о передаче Украине западных танков и БМП началось обучение украинцев целыми подразделениями.

Тренировки украинских подразделений на европейских полигонах выявили еще одну проблему – ВСУ используют в войне множество собственных наработок (в частности, беспилотники и системы управления огнем), которые не сертифицированы НАТО и на западных полигонах применяться не могут. Для того, чтобы Запад мог учесть этот опыт, необходимо разрешить инструкторам менять курсы обучения по своему усмотрению и приглашать украинцев участвовать в их разработке, пишет Уотлинг.

Но главная проблема с обучением украинских военных, по мнению автора, заключается в том, что оно проводится по западным программам, которые требуют определенной последовательности и, главное, времени, которого у украинцев нет.

Уотлинг также отмечает, что если западные военные сумели адаптировать свои методы взаимодействия с ВСУ к условиям войны, то чиновники и дипломаты по-прежнему действуют по шаблонам мирного времени и игнорируют то, что от результата противостояния России и Украины зависит будущее европейской безопасности.

Общеевропейская безопасность зависит от способности западных столиц думать о будущем и принимать своевременные решения, пишет Уотлинг, и напоминает, что платой за каждый час промедления становятся жертвы жестоких боев в Украине.

18 июля Юрий "Грек" Ульшин, опытный командир ВСУ, воюющий под Бахмутом, сказал в интервью The Wall Street Journal, что Запад допустил ошибку, предоставив Украине накануне летнего контрнаступления танки и бронетранспортеры, но не дав современные истребители или достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы защитить эту "броню".

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