Запорізька АЕС уперше за пів року відновила резервне електропостачання – МАГАТЕ

Попри відновлення резервної лінії живлення на Запорізькій АЕС, Гроссі наголосив, що ситуація залишається "дуже нестабільною"

Запорізька АЕС, вид з правого берега Дніпра (Фото: ЕРА)

Після досягнення локального припинення вогню Запорізька атомна електростанція вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання з мережі після завершення ремонту другої лінії електропередач. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Лінію "Феросплавна-1" потужністю 330 кіловольтів підключили до станції 8 листопада о 19:43.

Гроссі назвав це "ще одним важливим кроком у зусиллях щодо запобігання ядерній аварії". Два тижні тому вдалося відновити лінію "Дніпровська" потужністю 750 кВ, що поклало край місячному відключенню зовнішнього електропостачання на об'єкті.

"Відразу після того, як 23 вересня Запорізька атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання, ми почали тісну співпрацю як з Російською Федерацією, так і з Україною, щоб забезпечити ремонт обох ліній електропередач, який є незамінним для підтримки ядерної безпеки на об’єкті під час цієї руйнівної війни", – сказав Гроссі.

Ремонт пошкодженої ділянки енергоблоку "Феросплавна" №1 розпочався вранці 8 листопада після розмінування території. Відремонтовано лінію, яка була перерізана з 7 травня 2025 року.

Однак Гроссі наголосив, що загальна ситуація залишається "дуже нестабільною", і місія МАГАТЕ в Україні ще "далеко не завершена". Протягом понад трьох з половиною років повномасштабної війни об'єкт 10 разів втрачав будь-який доступ до зовнішнього електропостачання.

Всі шість реакторів ЗАЕС зупинені і не виробляли електроенергію вже понад три роки, але атомній електростанції все ще потрібна електроенергія для живлення насосів, що використовуються для охолодження.

Водночас гендиректор МАГАТЕ наголосив, що події в інших частинах України підкреслили "вкрай нестабільну ситуацію з ядерною безпекою під час конфлікту".

Дві діючі АЕС – Хмельницька та Рівненська – були змушені знизити виробництво електроенергії після атаки у ніч проти 8 листопада на електричну підстанцію, критично важливу для ядерної безпеки. Минулого тижня Рівненська АЕС також тимчасово знизила виробництво після пошкодження іншої підстанції.