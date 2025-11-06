Росія звинуватила Україну та Захід у підготовці аварії на ЗАЕС. У ЦПД спростували
Росія заявила про нібито підготовку Києва та Заходу до можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції, у якій "готуються звинуватити Кремль". Центр протидії дезінформації заявив, що звинувачення не мають нічого спільного з реальністю.
Служба зовнішньої розвідки РФ поширила дезінформацію про те, що НАТО нібито закликає Київ здійснити диверсію на ЗАЕС з жертвами серед українців і жителів країн Європи. Вину за аварію Захід "готується покласти на Росію".
Однак у ЦПД зазначили, що ці заяви можуть свідчити про підготовку самої Росії до провокації на ЗАЕС. Але основна їхня мета – залякування населення України та держав Європи.
"Російські спецслужби регулярно заздалегідь поширювали фейкові "попередження" – звинувачують Україну чи Захід у підготовці терактів, щоб у разі власного злочину перекласти відповідальність і сформувати потрібний інформаційний фон", – зазначили у Центрі.
Подібні "пророцтва" звучали про диверсії на трубопроводах, теракти в Європі чи атаки на об’єкти критичної інфраструктури. Однак жодне із них не справдилося, наголосили в ЦПД.
"Саме Росія несе повну відповідальність за безпеку ЗАЕС, адже саме вона окупувала станцію, розмістила на її території військову техніку та здійснює тиск на персонал", – підкреслили у Центрі.
- З 23 вересня ЗАЕС перебувала у режимі живлення від резервних дизель-генераторів, бо усі зовнішні лінії електропередачі були перебиті.
- 18 жовтня було оголошено локальне перемир'я між Україною та Росією для відновлення електрики для Запорізької АЕС.
- 23 жовтня ЗАЕС вийшла з місячного блекауту – було відновлено зовнішнє живлення через одну ЛЕП.
