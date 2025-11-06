Россия обвинила Украину и Запад в подготовке аварии на ЗАЭС. В ЦПД опровергли
Россия заявила о якобы подготовке Киева и Запада к возможной аварии на Запорожской атомной электростанции, в которой "готовятся обвинить Кремль". Центр противодействия дезинформации заявил, что обвинения не имеют ничего общего с реальностью.
Служба внешней разведки РФ распространила дезинформацию о том, что НАТО якобы призывает Киев осуществить диверсию на ЗАЭС с жертвами среди украинцев и жителей стран Европы. Вину за аварию Запад "готовится возложить на Россию".
Однако в ЦПД отметили, что эти заявления могут свидетельствовать о подготовке самой России к провокации на ЗАЭС. Но основная их цель – запугивание населения Украины и государств Европы.
"Российские спецслужбы регулярно заранее распространяли фейковые "предупреждения" – обвиняют Украину или Запад в подготовке терактов, чтобы в случае собственного преступления переложить ответственность и сформировать нужный информационный фон", – отметили в Центре.
Подобные "пророчества" звучали о диверсиях на трубопроводах, терактах в Европе или атаках на объекты критической инфраструктуры. Однако ни одно из них не сбылось, отметили в ЦПД.
"Именно Россия несет полную ответственность за безопасность ЗАЭС, ведь именно она оккупировала станцию, разместила на ее территории военную технику и осуществляет давление на персонал", – подчеркнули в Центре.
- С 23 сентября ЗАЭС находилась в режиме питания от резервных дизель-генераторов, потому что все внешние линии электропередачи были перебиты.
- 18 октября было объявлено локальное перемирие между Украиной и Россией для восстановления электричества для Запорожской АЭС.
- 23 октября ЗАЭС вышла из месячного блэкаута – было восстановлено внешнее питание через одну ЛЭП.
Комментарии (0)