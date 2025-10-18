Україна та РФ оголосили локальне припинення вогню для відновлення електрики для Запорізької АЕС
Після чотиритижневого блекауту розпочалися роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередач до тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції – було встановлено локальні зони припинення вогню. Про це повідомив генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
За словами чиновника, місцеве перемир'я було встановлено, щоб забезпечити можливість виконання відновлювальних робіт.
"Відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності. Обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту", – йдеться в дописі організації.
16 жовтня про можливість перемир'я для відновлення електропостачання до ЗАЕС заявляв глава держкорпорації країни-агресора "Росатом" Олексій Лихачов. Чиновник казав, що рішення про таке припинення вогню може бути ухвалено 17 числа.
Пропаганда РФ, цитуючи Лихачова, вказувала, що ремонт ліній електропередач займе шість-сім днів.
Одна з пошкоджених ліній електропередач розташована на окупованій території, друга – на підконтрольній Україні.
Раніше, 12 жовтня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошував, що для припинення небезпечного блекауту на атомній станції Москва має припинити обстріли та забезпечити відновлення ЛЕП.
Глава МЗС акцентував, що Росія "може зробити це будь-якої миті".
- 23 вересня Міненерго повідомило, що на Запорізькій АЕС стався 10-й блекаут від початку окупації. Станція перейшла на живлення від дизель-генераторів.
- Це найдовший час, коли об'єкт функціонував у такому режимі. Заступниця міністра енергетики зауважувала, що генератори та сама станція не розраховані на таке.
- 7 жовтня співробітники МАГАТЕ зафіксували численні обстріли в безпосередній близькості від Запорізької АЕС. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що ці дії є свідомою провокацією Росії.
- 13 жовтня агенція Associated Press з посиланням на неназваного європейського дипломата повідомила, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонує відновити зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС у два етапи.
