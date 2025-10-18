Україна та РФ оголосили локальне припинення вогню для відновлення електрики для Запорізької АЕС

Гендиректор МАГАТЕ повідомив про встановлення місцевого перемир'я для проведення відновлювальних робіт для окупованого атомного об'єкта

Запорізька АЕС (Фото: Facebook станції)

Після чотиритижневого блекауту розпочалися роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередач до тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції – було встановлено локальні зони припинення вогню. Про це повідомив генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

За словами чиновника, місцеве перемир'я було встановлено, щоб забезпечити можливість виконання відновлювальних робіт.

"Відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності. Обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту", – йдеться в дописі організації.

Фото: X / IAEA

Фото: X / IAEA

16 жовтня про можливість перемир'я для відновлення електропостачання до ЗАЕС заявляв глава держкорпорації країни-агресора "Росатом" Олексій Лихачов. Чиновник казав, що рішення про таке припинення вогню може бути ухвалено 17 числа.

Пропаганда РФ, цитуючи Лихачова, вказувала, що ремонт ліній електропередач займе шість-сім днів.

Одна з пошкоджених ліній електропередач розташована на окупованій території, друга – на підконтрольній Україні.

Раніше, 12 жовтня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошував, що для припинення небезпечного блекауту на атомній станції Москва має припинити обстріли та забезпечити відновлення ЛЕП.

Глава МЗС акцентував, що Росія "може зробити це будь-якої миті".