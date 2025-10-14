МАГАТЕ хоче відновити живлення ЗАЕС у два етапи – Associated Press

Запорізька АЕС (Фото: Facebook станції)

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонує відновити зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанціії у два етапи. Про це Associated Press повідомив європейський дипломат.

Під час першого етапу МАГАТЕ пропонує створити зону припинення вогню радіусом 1,5 кілометра, щоб відремонтувати лінію "Дніпровська" напругою 750 кіловольтів, головну електролінію до станції, яку пошкодили на території та яка перебуває під контролем Росії.

На другому етапі пропонують створити ще одну зону припинення вогню, щоб відремонтувати резервну лінію "Феросплавна-1" напругою 330 кіловольтів. Вона перебуває на території під контролем України.

У конфіденційних документах, з якими ознайомилося AP, йшлося, що представники МАГАТЕ мали б бути присутніми під час ремонтних робіт, які планували провести у період з 11 до 17 жовтня.

Однак, за словами європейського дипломата, хоча українська сторона надала необхідні гарантії безпечного проїзду ремонтних бригад, Росія не надала таких гарантій вчасно для початку робіт згідно з цим графіком.

МАГАТЕ відмовилося коментувати строки, зазначивши лише, що очільник агентства Рафаель Гроссі "інтенсивно взаємодіє з обома сторонами", щоб відновити електропостачання та "допомогти запобігти ядерній аварії".

8 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала провести одночасний ремонт ліній електропередачі для відновлення електропостачання на Запорізьку АЕС з обох боків фронту.

"Хто ж проти? Але росіяни проти, вони не дають ремонтувати, вони стріляють", – зазначав тоді глава держави.